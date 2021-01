Vacinômetro: MS lança nova ferramenta de combate à covid-19

O Governo do Estado lança nesta semana a mais nova ferramenta de enfrentamento à covid-19. Em fase de testes, o “Vacinômetro” é um portal de transparência que vai fornecer informações sobre o processo de imunização contra o vírus no Mato Grosso do Sul.

“O painel será público e apresentará os seguintes dados das vacinas: total de vacinas recebidas; a quantidade de doses aplicadas; aplicação das doses por grupos prioritários; além da consulta por laboratório fornecedor”, explica o Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende.

Para o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Corrêa Riedel, a transparência tem papel fundamental na garantia do acesso à informação e a ampliação da participação popular. “Da mesma maneira que somos transparentes sobre o número de contaminados, taxa de ocupação dos leitos, seremos em relação à vacina. As informações têm que estar disponíveis ao cidadão para que ele saiba a respeito do número de vacinados, as prioridades do momento e quantidade de vacinas entregues aos municípios”.

Além do vacinômetro, o Governo do Estado, por meio da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTEC), elaborou outras ferramentas que já estão disponíveis no Painel Mais Saúde.

