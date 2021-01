Primeiro leilão do ano tem mais de 186 veículos para remate

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) inicia o primeiro leilão de 2021 com 186 veículos disponíveis para circulação, sendo 157 motocicletas e 29 automóveis. O certame faz parte da Operação Pátio Zero do Departamento e terá início nesta sexta-feira (22).

De acordo com o edital, o leilão será exclusivamente na modalidade online, realizado por leiloeiro público, com suporte técnico de empresa credenciada ao órgão para esse fim. Portanto, o primeiro leilão do ano ocorrerá por meio do site www.canaldeleiloes.com.br, onde já se encontram os veículos para visitação virtual e oferta de lances, até o dia 05 de fevereiro.

A visita presencial deverá ser feita entre os dias 02 e 04 de fevereiro das 8h às 16h30. Para isso, os interessados devem se dirigir ao pátio credenciado, localizado no trecho Anel Rodoviário, nº 14616 – bairro Jardim Noroeste, seguindo todos os protocolos de distanciamento social e uso de máscaras.

Para participar do leilão de forma online basta acessar o site indicado, realizar o cadastro e ofertar seus lances via internet, acompanhando os lances de terceiros. Ainda de acordo com o edital, o valor mínimo de venda do bem deve ser igual ou maior que o valor da avaliação.

Maiores informações podem ser obtidas na íntegra dos editais, disponíveis no site www.detran.ms.gov.br no ícone Leilões, em Editais de Leilão e no link Leilões 2021.