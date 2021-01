Homem mata esposa e comete suicídio no Nova Itamarati em Ponta Porã

Eliane Ferreira Siolim, de 34 anos foi mais uma vítima do feminicídio em Mato Grosso do Sul. Alexandro Aguilera Cantallupi matou a esposa na noite deste domingo (24) e cometeu suicídio com um tiro na cabeça. O caso aconteceu em um sítio no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã.

Conforme o portal Ponta Porã News, a polícia recebeu informações de que o crime aconteceu próximo às 21h. No local foram encontradas 17 cápsulas de calibre 9 milímetros.

Os corpos foram encontrados na varanda, e Eliane além das perfurações tinha marcas de agressões. Próximo ao corpo de Alexandro estava a arma, ainda carregada.

A filha do casal de apenas quatro anos havia sido deixada na casa de parentes ainda no mesmo dia.

O foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade como morte a esclarecer e está sob investigação.