Governo inclui caminhoneiros na 1ª fase de vacinação da COVID-19

O governo federal decidiu incluir os caminhoneiros no grupo prioritário para a vacinação contra a covid-19. A inclusão consta no plano de imunização enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal) e foi anunciada em meio à convocação de greve feita pela categoria.

No documento encaminhado pela Advocacia-Geral da União ao Supremo na última semana, o Ministério da Saúde contabiliza 1,24 milhão de caminhoneiros como potenciais alvos do plano de vacinação, elevando o total de pessoas do grupo prioritário para 77,2 milhões.

De acordo com a CNT (Confederação Nacional de Transporte), estão no grupo prioritário os caminhoneiros; portuários, incluindo trabalhadores da área administrativa; funcionários das companhias aéreas nacionais (aeronautas e aeroviários); funcionários de empresas metroferroviárias de passageiros e de cargas; funcionários de empresas brasileiras de navegação; e motoristas e cobradores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, incluídos os motoristas do longo curso.