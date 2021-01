Dólar fecha com maior cotação desde novembro

O dólar comercial fechou segunda-feira (25) em alta de 0,53% ante o real, cotado a R$ 5,508 na venda, na maior cotação desde o dia 5 de novembro, quando alcançou R$ 5,545. O valor refere-se ao dólar comercial.

Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, não operou hoje, feriado na capital paulista. Os agentes do mercado se demonstraram preocupados com a saída do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, oficializado em fato relevante divulgado pela companhia no último domingo.

Maiores altas no mercado de ações BRFS3.SA +3,19% R$ 20,69 MGLU3.SA +1,96% R$ 25,99 SBSP3.SA +1,79% R$ 40,98 CSNA3.SA +1,68% R$ 33,98 AZUL4.SA +1,59% R$ 38,91

Maiores baixas IRBR3.SA -8,95% R$ 6,92 CVCB3.SA -4,98% R$ 18,30 ELET3.SA -3,39% R$ 30,24 CYRE3.SA -3,35% R$ 26,00 BRKM5.SA -3,3% R$ 24,01