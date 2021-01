Empresários anunciam a prefeito de Dourados expansão e geração de empregos

O prefeito de Dourados, Alan Guedes, recebeu na quinta-feira (21) a visita de empresários que estão investindo no município. O presidente da Acomac (Associação dos Comerciantes de Materiais para Construção), Claudio Gaiofato, o gerente de obras do Grupo Toniato, Waldener Jorge Clemente, e o sócio-diretor da SterioBio, Carlos Antônio de Oliveira Santos, apresentaram os projetos de instalação e expansão das empresas.

Atuando com três frentes de serviços, transporte e logística, e engenharia, o Grupo Toniato já está em fase de implantação e deve iniciar as atividades em julho deste ano. Com investimento de R$ 30 milhões, o empreendimento irá gerar 160 empregos diretos na primeira fase, chegando até 380 vagas na etapa final. “Toda a preferência é por fornecedores, equipe e posteriormente funcionários de Dourados”, detalha Clemente.

O foco são os segmentos químico, agroquímico e todo mercado que exija especialização. Neste início, 40 multinacionais já estão junto com o grupo.

Assim com a Toniato, a SterioBio vê no município uma oportunidade de crescimento. A empresa iniciou as atividades em janeiro de 2019 e trabalha com esterilização especializada de materiais da saúde. “Fazemos a esterilização de todos equipamentos da saúde, tanto com vapor à baixa temperatura, como vapor saturado”, explica.

A empresa está em fase de expansão, com projeto para atender outros municípios da região e ampliar o quadro de colaboradores. “Nosso objetivo é atender toda região, já que há uma carência de empresas que atuam com essa especialidade”, disse.

O prefeito se colocou à disposição da classe empresarial. “Tudo que depender do Executivo será feito, porque sabemos da importância da geração de novos empregos e de oportunidades de desenvolvimento para Dourados”, garantiu.

