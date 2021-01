Dustin Poirier nocauteia Conor McGregor em evento do UFC

Depois de um ano de espera, a maior estrela do MMA mundial voltou a pisar no octógono. Neste sábado (23), Conor McGregor liderou o card do UFC 257, em Abu Dhabi (Emirados Árabes), em show que contou com o retorno da presença do público na arquibancada. Mas, para coroar o final de semana surpreendente, quem levou a melhor foi o Dustin Poirier, que nocauteou o irlandês no segundo assalto e se vingou da derrota sofrida em 2014.

Depois de levar a pior no começo, o americano conteve o ímpeto dos ataques de Conor e apostou em chutes baixos que minaram a velocidade do ex-campeão de duas categorias do UFC. Ao aproveitar o momento de vantagem, o ‘Diamante’ garantiu o feito de ser o primeiro a nocautear McGregor.

“Está um a um, é difícil aceitar essa, vamos recomeçar. Voltar par casa, reagrupar e tentar mais uma vez”, decretou Conor, manifestando o desejo de fazer o capítulo final da trilogia entre els.

Com o triunfo, Poirier agora soma 27 vitórias, além de seis derrotas e um empate como profissional no MMA. Por sua vez, ‘The Notorious’ anotou sua quinta derrota, em cartel que ainda conta com 22 vitórias. Veja mais.

(Com informações: Uol)