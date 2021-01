487 novos casos e 18 óbitos por Covid-19 em MS

Com 487 novos casos e 18 óbitos nas últimas 24 horas, os números de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passam para 156.459 e o total de óbitos sobe para 2.812 em todo o Mato Grosso do Sul. São os dados divulgados pelo Boletim Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde (SES) neste domingo (24).

Os cinco municípios com maior número de exames positivos de acordo com dados coletados nas últimas 24 horas são: Campo Grande com 218, Dourados +127; Naviraí +17; Aquidauana +11 e Paranhos com + 10.

Foram oito os municípios que registram mortes de pacientes com a doença. A Capital teve o maior número (8), Paranaíba (3); Dourados (2); Miranda, Fátima do Sul, Bataguassu, Eldorado e Aquidauana perderam um paciente cada uma.

Estão em isolamento social 11.205 pessoas. Em leitos hospitalares o número de pacientes é de 533 pessoas, sendo 275 em leitos clínicos e 258 em leitos de UTI. A ocupação hospitalar das cinco macrorregiões do Estado é a seguinte: Campo Grande – 80%; Dourados – 88%; Corumbá – 71%; Três Lagoas – 52%.