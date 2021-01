Bolsonaro passeia de moto e ignora perguntas sobre protesto

O presidente Jair Bolsonaro saiu no Palácio do Alvorada, onde reside em Brasília (DF), para passear de moto neste domingo (24.jan.2021). Ele parou em frente ao Ibama (Instituto Brasileiro de no Distrito Federal, olhou a paisagem perto do ponto norte do Lago Paranoá e parou em uma barraca de venda de frutas.

Na volta, ainda cumprimentou apoiadores sem sair da moto em frente à catedral de Brasília. A saída do presidente não contou com o comboio tradicional, com diversos carros e uma ambulância.

Dessa vez, Bolsonaro seguiu apenas com duas motos com seguranças. Um carro com mais seguranças se aproximou do grupo já perto do fim do passeio. A ambulância, que tradicionalmente acompanha as movimentações, não participou do passeio.

O mandatário não respondeu a perguntas dos jornalistas e, mais de uma vez, seus seguranças, em duas motos, tentaram despistar a imprensa que acompanhava a movimentação.

Ele foi questionado sobre protestos pedindo seu impeachment realizados neste sábado (23) e sobre as eleições na Câmara dos Deputados. No pleito, ele é a favor do deputado Arthur Lira (PP-AL).

(Com informações: Poder360)