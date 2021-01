Segurança e controle de qualidade é o que o novo presidente do TJ quer implantar em MS

Na noite desta sexta-feira (23), o desembargador Carlos Eduardo Contar tomou posse como novo presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Na ocasião, Contar firmou compromisso em caminhar junto aos seus aliados em defesa dos interesses do poder judiciário, na posição mais alta de magistratura com o peso da responsabilidade e missão, de deixar a marca no trabalho, no engrandecimento e inovação.

Mais cedo, em coletiva com a imprensa, Contar ressaltou o propósito de estabelecer segurança e controle de qualidade em sua gestão. “Quero implantar Segurança e controle neste biênio, são diretrizes que eu já tinha em meu gabinete e agora vamos estender para todo o Tribunal. Pretendo fazer isso através de um trabalho de consultoria e e auditoria externa, voltada para a segurança, trabalho e qualificação” pontuou.

Ao deixar a cadeira, o desembargador Paschoal Carmelo Leandro agradeceu aos desembargadores que sucedem as novas funções da corte e falou sobre as dificuldade enfrentadas em um ano atípico, além da conclusão de seu legado.” Neste momento em que encerro meu mandato na presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, quero agradecer aos nobres colegas desembargadores, especialmente ao Carlos Eduardo Contar e aos que estiveram e estão à frente da Mansur, pela compreensão das nossas limitações e que serviram de estimulo na difícil caminhada como administrador”.

“Administrar o poder judiciário com 54 comarcas é um ato desafiador em brigas, em trabalhos com critérios claros. Mesmo com tantas dificuldades diante da pandemia, o Poder Judiciário não parou e cumprimos com o nosso dever de distribuir justiça” encerrou.

O evento realizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, contou com a presença de inúmeras autoridades de todo Brasil. também estiveram presentes o líder da Ordem dos Advogados do Brasil, (OAB/MS), Mansour Karmouche, o senador Nelson Trad, a senadora Soraya Thronicke, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Paulo Corrêa e, o Governador Reinaldo Azambuja, entre outros.