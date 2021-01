Exclusiva! com ex-presidente da Câmara e atual vereador, João Rocha

Com uma grande carreira na vida pública e na educação, o professor João Batista Rocha deixa a cadeira de presidente na Câmara Municipal de Campo Grande e assume novamente seu cargo de vereador. Em entrevista ao Jornal O Estado Online, ele conta como é estar de volta e como pretende contribuir para a Capital durante seu mandato.

Jornal O Estado Online: Com histórico de vereador eleito em 2008, 2012 e 2016, como é para o senhor voltar ao cargo depois de tantos anos?

João Rocha: É uma sequência de eleições onde estamos passando por uma avaliação da população. O fato de sermos eleitos pela quarta vez consecutiva significa que o resultado é fruto de um bom trabalho que desenvolvemos aqui na casa, com dedicação, responsabilidade e compromisso com a vida pública e a confiança que a população nos deposita.

Jornal O Estado online: Quais as expectativas para esse novo mandato?

João Rocha: Cada mandato tem a sua história, a vida é dinâmica, a sociedade é dinâmica. Quem diria que enfrentaríamos uma situação como essa? enquanto parlamentar nós temos que estar sempre prontos, antenados para prestar os nossos serviços como homem público, como vereador de acordo com as necessidades tanto da cidade, como das pessoas que compõem esse município. Desta forma, nós temos buscado estar sempre atualizados, participando ativamente da vida da população, da vida política e administrativa, econômica, financeira, na questão da saúde, educação e esporte. O agente público precisa estar ligado à todos os fatores, pois são eles os pilares da sociedade.

Jornal O Estado: Sabemos que o senhor esteve à frente como presidente da câmara municipal nos últimos anos, como foi a sua trajetória até chegar aqui?

João Rocha: Na verdade nós temos uma formação profissional na área da educação física, atuamos fortemente na especialização da academia de judô e com um trabalho sério e responsável nós buscamos atender a sociedade de forma geral tanto aqueles que podem mais, como aqueles que não tem condições financeiras. Por meio dos resultados em competições e formação de cidadãos, nós acabamos nos tornando pessoa pública, e nisso colocamos o nosso nome à disposição da população e ela entendeu que nós fossemos merecedores de ocupar um cargo na Câmara Municipal para representar o movimento do movimento esportivo e ao longo do mandato defender também, outras demandas.

Jornal O Estado: Como profissional na área da educação, como o senhor pretende contribuir para o desenvolvimento de Campo Grande nesse sentido?

João Rocha: Estamos em um momento totalmente atípico em razão da pandemia, a forma como as aulas estão sendo realizadas colocou uma distância muito grande entre alunos e professores, o que resultou em resultados não tão agradáveis. De primeiro momentos é queremos diminui os efeitos causados pelo coronavírus. Em segundo lugar nós queremos criar programas de recuperação da reintegração social desses alunos e docentes.

Jornal O Estado: como presidente da câmara municipal, como o senhor avalia seu mandato?

João Rocha: Juntamente com os outros vereadores e membros dessa casa nós promovemos avanços significativos para esta casa, em toda a modernização com aplicativos e sites, a criação de comissão da controladoria. Acredito que essa aproximação com o público foi valiosa e nosso período de liderança com certeza foi bem positivo.