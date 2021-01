Traficante é flagrado com uma tonelada de maconha em picape guinchada

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) apreendeu ontem (21) 1.253 kg de maconha e 52,8 kg de skunk após um traficante utilizar um serviço de guincho para o transporte das drogas. A apreensão ocorreu no trecho entre Nova Andradina e Distrito de Nova Casa Verde.

Conforme informações policiais, ao abordar o veículo guincho com dois ocupantes, que transportava um Ford/F4000, com placas de Chapadão do Sul, a equipe percebeu o nervosismo do passageiro, um homem de 27 anos.

Ao verificar o veículo guinchado, foram encontradas três geladeiras que estavam sobre a carroceria, diversos tabletes de maconha e embrulhos de skunk, além de um fundo falso com vários fardos de maconha.

O homem tentou fugir em direção ao canavial existente no local, porém, foi alcançado e detido. Questionado, ele informou que foi contratado por um desconhecido e que o mesmo solicitou o serviço do guincho para o transporte do ilícito até o estado de Minas Gerais.

Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão, sendo encaminhando com o veículo e as drogas para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.

A ação ocorreu durante a Operação Hórus, desencadeada pela Sejusp/MS e pela Seopi (Secretaria Nacional de Operações Integradas) do Ministério de Justiça e Segurança Pública.

Com Dourados News