Procon alerta sobre venda de vacina falsa contra a covid-19

A população de Mato Grosso do Sul deve ficar atenta ao golpe envolvendo as vacinas contra a covid-19. O alerta é do Procon Estadual que constatou anúncios na internet que disponibilizam vendas das doses de Coronavac, vacina produzida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan.

Além da internet, a fraude também tem sido aplicada por vendedores ambulantes. Apesar de não terem sido registradas ocorrências dessa natureza no Estado, o órgão lembra a população que a vacina é de uso exclusivo do governo.

“A realidade é que, até o momento, o acesso às vacinas é exclusivo dos órgãos governamentais. Além disso, não há quantidade suficiente para atender à população”, comenta o superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão.

A vacinação contra a covid-19 começou essa semana em todo país. O plano de imunização do governo determinou como grupo prioritário da 1º fase os idosos acima de 60 anos em instituições como asilos, a população indígena e os profissionais de saúde da linha de frente.

