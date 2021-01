Nova administração do Tribunal de Justiça de MS toma posse hoje

Hoje (22), às 17 horas, acontece no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, a solenidade de posse da nova administração do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Assumem para comandar os destinos do Poder Judiciário sul-mato- -grossense os desembargadores Carlos Eduardo Contar (presidente), Sideni Soncini Pimentel (vice-presidente) e Luiz Tadeu Barbosa Silva (corregedor-geral de justiça).

O local foi escolhido para a cerimônia em razão das medidas de biossegurança. A posse será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube do TJMS. Os novos integrantes da administração 2021/2022 do TJMS foram escolhidos na sessão do Tribunal Pleno do dia 21 de outubro de 2020.

Presidente

Carlos Eduardo Contar é natural de Campo Grande e iniciou suas atividades profissionais perante o TJMS como auxiliar judiciário e técnico judiciário. Em 1986 foi aprovado em concurso público e assumiu o cargo de promotor de justiça substituto. Em julho de 2001 foi promovido a procurador de justiça. Em 2007 ingressou na magistratura como desembargador. É integrante vitalício do Órgão Especial e já presidiu a 2ª Câmara Criminal, a Seção Criminal, a 2ª Seção Criminal, além de atuar como integrante do TRE-MS, nos biênios 2015/2017 e 2017/2019.

Em junho de 2018, conquistou o primeiro ISO 9001 entre todos os órgãos públicos de Mato Grosso do Sul. Assumiu a função de corregedor-geral de justiça em julho de 2018 e permaneceu no cargo até 30 de janeiro de 2019, quando assumiu a função de vice-presidente do Tribunal de Justiça.

Vice-presidente

Sideni Soncini Pimentel é paulista de Jales, interior de São Paulo. Ingressou na magistratura como juiz substituto na comarca de Porto Murtinho, em 1981. No mesmo ano, foi removido para a comarca de Coxim, de igual entrância. Em 1983 foi promovido para a 2ª Vara Cível de Aquidauana. Dois anos depois, a pedido, foi removido para a 2ª Vara de Cassilândia.

Em 1987 foi promovido para a 7ª Vara Criminal da Capital. Em 1990, a pedido, foi removido para a 12ª Vara Cível e posterior mente designado para judicar na 7ª Vara Cível, onde permaneceu até julho de 2008 quando, por antiguidade, foi promovido para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça.

Corregedor-geral de justiça

Luiz Tadeu Barbosa Silva é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Unigran. É mestre em Direito pela Universidade Gama Filho (RJ). Professor com habilitação para o magistério do 3º grau, obtida no Centro de Pós-Graduação da hoje Universidade de Marília (Unimar). Ingressou na magistratura como desembargador na vaga correspondente ao Quinto Constitucional, reservada a advogados, em julho de 2008. Foi membro do Conselho Estadual Judiciário de Adoção Internacional do TJMS e diretor da Escola Superior da Magistratura de MS (Esmagis), no biênio 2015/2016.

(Texto: Andrea Cruz)