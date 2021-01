Jovem furta 65 celulares de loja, avaliados em R$ 400 mil

O SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, prendeu um rapaz, de 19 anos, na manhã desta sexta-feira (22) com parte dos 65 celulares importados, que ele havia furtado no dia 8 de janeiro de 2021, de uma loja em Três Lagoas.

Segundo JP News, o autor revelou aos policiais que teria invadido a loja sozinho após abrir uma passagem pelo telhado do estabelecimento comercial. Após furtar os produtos eletrônicos avaliados em mais de R$400 mil, o autor foi para seu apartamento de onde começou a vender os aparelhos em sites de vendas e para conhecidos da região.

Além disso, relatou ter invadido e furtado sozinho o local, mas uma pessoa de 19 anos, amigo do criminoso que o ajudava na entrega dos aparelhos vendidos, também será investigado. Em depoimento o autor relatou que em 19 de janeiro sofreu um acidente e desde então vem necessitando de ajuda de terceiros para fazer a entrega dos celulares.

Todo o material furtado da loja de eletrônicos foi levado para a delegacia do SIG, junto com o autor que irá responder pelo crime de furto e após perícia o material voltará para o proprietário. As investigações continuaram na tentativa de recuperar os aparelhos já vendidos e os compradores poderá responder por receptação.