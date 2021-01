Dólar sobe a R$ 5,479 e acumula alta de 3,30%

O dólar comercial fechou sexta-feira (22) em alta de 2,14% ante o real, cotado a R$ 5,479 na venda, maior patamar desde o dia 11 de janeiro, quando alcançou R$ 5,504. Na semana, o dólar acumula alta de 3,30%

Agentes do mercado seguem preocupados pelo aumento dos temores fiscais no Brasil após declarações do candidato à presidência do Senado Rodrigo Pacheco (DEM-MG), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, de que será preciso sacrifício de premissas econômicas para manter o socorro às famílias durante a pandemia. No exterior, os índices também caíram dado o aumento das preocupações em relação ao coronavírus.

O caminhava nesta sexta-feira para a segunda semana de queda seguida, pressionado pelo desconforto com a cena fiscal e o ambiente político no país que abriram espaço para realização de lucros após máximas históricas nos primeiros pregões do ano.

Nesta sexta-feira, por volta de 16h (Brasília), o Ibovespa caía 1,2%, a 116.905,34 pontos, acumulando perda de 2,9% na semana e retração de 1,8% no mês. O índice Small Caps cedia 1,7%, a 2.721,56 pontos, com recuo de 4,5% na semana e queda de 3,6% no mês. Já o volume negociado no pregão nesta sexta-feira somava 21,3 bilhões de reais.

Maiores altas no mercado de ações

BRFS3.SA +2,44% R$ 20,54 WEGE3.SA +1,89% R$ 89,31 CSNA3.SA +1,83% R$ 34,03 MGLU3.SA +1,77% R$ 25,94 SBSP3.SA +1,47% R$ 40,85

Maiores baixas IRBR3.SA -8,16% R$ 6,98 CVCB3.SA -5,24% R$ 18,25 ELET3.SA -3,99% R$ 30,05 CYRE3.SA -3,98% R$ 25,83 ELET6.SA -3,91% R$ 30,20