Mais de 13 mil se cadastraram em site para vacinação

Mais de 13,2 mil pessoas já realizaram o cadastro para vacinação da COVID em Campo Grande por meio do site criado pela prefeitura. Os dados são da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Púbica), de ontem (20). Do total, 8,8 mil são profissionais da saúde, 4,3 mil são idosos com mais de 75 anos, 54 idosos em instituições e 33 índios aldeados.

O cadastro é feito pelo endereço eletrônico e está aberto a toda a população, independente de idade e profissão. Conforme o secretário municipal de Saúde, José Mauro, é importante que a população faça o cadastro para agilizar o processo de vacinação do município.

“É muito importante e qualquer pessoal residente em Campo Grande precisa se cadastrar porque vai agilizar o processo de vacinação e como a vacina foi autorizada para uso emergencial, então consequentemente, vamos usar os dados extras do paciente para que ele possa ser monitorado, caso existam intercorrências. Também vai facilitar a logística para segunda dose e diminuir o tempo de vacinação”, explicou o secretário durante o ato simbólico de vacinação na Cassems (Caixa de Assistência ao Servidor do Estadode Mato Grosso do Sul), que ocorreu ontem.

Monitoramento

Uma das determinações da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para autorização do uso emergencial das vacinas CoronaVac e AstraZeneca é que o vacinado fosse monitorado. O secretário do município José Mauro afirmou que em Campo Grande esse monitoramento será autodeclarado, ou seja, caso o paciente sinta algum sintoma, ele deve procurar a unidade de saúde mais próxima para notificar o sistema de saúde.

(Texto: Rafaela Alves)