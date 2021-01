Hulk tem proposta do Atlético-MG e define futuro na próxima semana

O Atlético-MG fez proposta para contar com o atacante Hulk, atualmente sem clube. É a segunda investida do Galo para contar com o jogador, que também tem outras propostas e deve definir sua vida até a próxima semana.

Hulk tem propostas de outros mercados também. O Porto-POR deseja contar com o retorno do atacante, assim como há investidas oficiais do futebol da Turquia, do mundo árabe e dos Estados Unidos.

Livre no mercado desde que deixou o Shanghai SIPG, da China, Hulk não definiu ainda o seu futuro e a concorrência do Atlético-MG é muito forte. Os mecenas que investem milhões no futebol alvinegro, Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador fariam o aporte para bancar a cara chegada de um jogador do nível do paraibano, ex-seleção brasileira, Porto, Zenit, dentre outros. Veja mais.

(Com informações: Uol com Goal.com)