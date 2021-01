PRF apreende 493 Kg de maconha em Ivinhema

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalização na BR-376, nesta quarta-feira (20), apreendeu 493 Kg de maconha. O caso ocorreu em Ivinhema, há 306 km da Capital.

Conforme informações da PRF, foram recebidas denúncias sobre um veículo Renault/Duster em atitude suspeita. Após o carro ser localizado, os policiais deram ordem de parada ao condutor que não obedeceu e fugiu.

Durante acompanhamento tático, o motorista abandonou o veículo na mata, próximo a rodovia, e tentou continuar a fuga a pé. Os policiais conseguiram realizar a prisão do suspeito que confessou ter pego o carro com a droga em Ponta Porã. O autor relatou que iria receber R$ 13 mil pelo transporte do entorpecente e que o destino da carga seria informado por um batedor que o acompanhava na viagem.

Dentro do veículo, além da maconha, foi localizado o rádio utilizado para contatar o batedor.

O jovem foi encaminhado para a Polícia Civil de Ivinhema.

