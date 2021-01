Palmeiras foi o 2º melhor do mundo em 2020, atrás apenas do Bayern

Verdão é o único sul-americano no top 10 do levantamento internacional

Finalista na Copa do Brasil e na Libertadores, o Palmeiras foi eleito o segundo melhor clube de 2020 pela Federação Internacional de Histórias e Estáticas (IFFHS), ficando atrás apenas do Bayern de Munique (Alemanha), e à frente do Paris Saint-Germain (França), o terceiro colocado. O clube brasileiro é o único sul-americano entre os dez primeiros da lista da IFFHS, elaborada anualmente.

O levantamento leva em conta desempenho, vitórias e respectivas pontuações em competições O Verdão somou 230, ficando 30 atrás do Bayern (260), enquanto o PSG somou 226. Os outros clubes brasileiros no ranking mundial são Grêmio (16º colocado) e Santos (32º)

De acordo com a entidade, é a primeira vez que o time paulista alcança o segundo lugar, em 21 anos. O clube já havia ocupado a posição quando conquistou a LIbertadores de 1999.

Confira abaixo os 12 primeiros clubes do ranking mundial da IFFHS:

1º – Bayern de Munique (Alemanha ) – 260 pontos

2º- Palmeiras (Brasil) – 230

3º – Paris Saint-Germain (França) – 226

4º – Inter de Milão (Itália) – 223

5º – Manchester City (Inglaterra) – 221

6º – Milan (Itália) -220

7º – Juventus (Itália) – 218

8º – Sevilla (Espanha) – 213

9º – Manchester United (Inglaterra) – 212

10º – Arsenal (Inglaterra) – 206

11º – Guaraní (Paraguai) – 205

12º – Rangers (Escócia) – 203

(Agência Brasil)

Veja Mais:

PRF apreende 493 Kg de maconha em Ivinhema

Celular de funcionário é clonado e patrão perde R$ 45mil