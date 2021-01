Dudu é inocentado em inquérito de acusação de agredir ex-mulher

O atacante Dudu, que pertence ao Palmeiras e segue emprestado ao Al-Duhail, do Catar, teve parecer favorável por parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), que apresentou um inquérito em que inocenta o atleta das acusações de agressão à ex-esposa, Mallu Ohanna.

”Diante do que se apurou, no curso das investigações, com fulcro na análise técnico-jurídica preconizada no artigo 2°, §6°, da Lei 12.830/2013, impele concluir que não há elementos para o indiciamento de Eduardo Pereira Rodrigues” diz trecho do documento.

O inquérito leva em consideração as imagens de câmeras de circuito interno do estacionamento que flagrou o encontro entre o jogador e Mallu Ohanna e depoimentos de testemunhas do fato, que aconteceu em junho de 2020.

Em novembro do mesmo ano, o Instituto de Criminalista de São Paulo já havia emitido um laudo que dava parecer favorável a versão de Dudu. O documento afirma ainda que foi a ex-esposa quem agrediu o jogador de futebol.

Com esse parecer, o Ministério Público pode avançar com o caso ou devolver para a Polícia. Mallu ainda pode ser indiciada por “denunciação caluniosa e falso testemunho”. Já o jogador pode retornar ao Palmeiras em junho de 2021. Pelo menos, esse é o desejo do presidente do clube, Maurício Galiotte.

(Com informações: Lance!)