Dólar cai 0,63% e encerra série de dias em alta

O dólar comercial fechou em queda hoje (20) após três dias de alta. A moeda norte-americana caiu 0,63% ante o real, cotado a R$ 5,312 na venda. Os agentes do mercado voltaram as atenções ao exterior.

Segundo o Bradesco, a expectativa de investidores é que o novo presidente dos EUA, Joe Biden, apresente ao Congresso, ainda nos primeiros dias de governo, sua proposta para um pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão, num momento em que a economia norte-americana dá sinais de perda de vigor.

Mais estímulos nos EUA significam mais liquidez que pode migrar para mercados de maior risco, como o Brasil, estimulando entrada de dólares e potencialmente baixando o preço da moeda. Veja mais.

O Ibovespa também recua apesar da expectativa por estímulos por parte do governo Joe Biden motivar novas altas no mercado internacional. No Brasil, prevalece o clima de cautela com o atraso na vacinação contra a Covid-19 e com os investidores aguardando a primeira reunião decisão do ano sobre a taxa de juros Selic. Às 17h18 (Brasília), o principal índice da bolsa brasileira recuava 0,75%, para 119.725 pontos.

Maiores altas no mercado de ações BTOW3.SA +8,53% R$ 87,50 MGLU3.SA +5,32% R$ 25,36 LAME4.SA +4,06% R$ 25,65 HGTX3.SA +1,8% R$ 17,01 VVAR3.SA +1,75% R$ 14,57

Maiores baixas EMBR3.SA -3,27% R$ 9,16 SANB11.SA -2,56% R$ 41,87 CMIG4.SA -2,4% R$ 13,84 NTCO3.SA -2,27% R$ 50,02 BBAS3.SA -2,24% R$ 34,53