Bolsonaro cumprimenta Biden e exalta relação ‘sólida’ entre Brasil e EUA

O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou no final da tarde desta quarta-feira (20) o recém-empossado presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, exaltando a relação entre os dois países e citando valores em comum, como a defesa da democracia e liberdades individuais.

“Cumprimento Joe Biden como 46º Presidente dos EUA. A relação Brasil-EUA é longa, sólida e baseada em valores elevados, como a defesa da democracia e das liberdades individuais. Sigo empenhado e pronto para trabalhar pela prosperidade de nossas nações e o bem-estar de nossos cidadãos”, escreveu Bolsonaro em uma rede social.

O presidente ainda divulgou a carta enviada a Biden, em que diz que os povos brasileiro e americano estão unidos por “estreitos laços de fraternidade e pelo firme apreço às liberdades fundamentais, ao Estado de Direito e à busca de prosperidade através da liberdade”.

“É minha convicção que, juntos, temos todas as condições para seguir aprofundando nossos vínculos e agenda de trabalho, em favor da prosperidade e do bem-estar de nossas nações”, acrescenta Bolsonaro. “Ao desejar a Vossa Excelência pleno êxito no exercício de seu mandato, peço que aceite, senhor presidente, os votos de minha mais alta estima e consideração.”

(Com informações: Uol Notícias)