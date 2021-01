Abertas as inscrições para Processo Seletivo do SEBRAE MS

O SEBRAE-MS abre vagas para Analista Técnico I (nível superior) e Assistente Nível II (nível médio) para Pessoas com Deficiência (PcD). As inscrições para os Assistentes Nível II com PcD vão até a próxima sexta-feira (22) e só podem ser feitas pelo site da FAPETEC -> Processos Seletivos -> Processo Seletivo SEBRAE/MS – 02/2021.

O salário para os Assistentes II PcD é de R$ 2.798,06 com contrato de trabalho dentro das normas da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) com jornada de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, com intervalo de intrajornada das 12h às 14h.

Além do salário, o candidato aprovado terá benefícios como Assistência Médica, Auxílio Alimentação/Refeição, Previdência Privada, Assistência Odontológica, Seguro de Vida em Grupo, Auxílio Idioma, Auxílio Licença Médica, Auxílio Funeral, Apoio Financeiro à Saúde, Auxílio Creche (para mulheres com filhos com idade até 03 anos e 11 meses e Auxílio Creche para empregados cujo filho seja portador de deficiência e evidencie despesas comprovadas).

Nesta vaga, a exigência é possuir diploma do Ensino Médio completo, reconhecido pelo Ministério da Educação e experiência comprovada na área administrativa ou atendimento ao cliente pelo período mínimo de seis (6) meses.

Analistas Técnicos I

Já as inscrições para as vagas de Analista Técnico I vão até terça-feira, dia 26/01/2021 e devem ser realizadas, também, pelo site da Fapetec > Processos Seletivos -> Processo Seletivo SEBRAE/MS – 01/2021.

Para as vagas de Analista Técnico I, o salário é de R$ 4.802,92 com contrato pela CLT para 40 horas semanais de segunda a sexta-feira e mais benefícios como assistência médico-hospitalar e odontológica, plano de previdência privada, auxílio-licença médica, auxílio financeiro à saúde, auxílio-idioma estrangeiro, auxílio alimentação/refeição, seguro de vida em grupo, auxílio-creche (para mulheres com filhos com idade até 03 anos e 11 meses e/ou filhos portadores de necessidades especiais); auxílio-funeral e vale-transporte.

São ao todo 25 vagas distribuídas para as cidades de Campo Grande, Bonito, Coxim, Dourados e Três Lagoas. Para concorrer os candidatos precisam ter formação universitária completa com diploma reconhecido pelo MEC em Administração, Ciências Contábeis, Psicologia, Marketing, Design, Comunicação Social, Economia, Relações Internacionais, Ciência Política, Gestão Empresarial e Turismo, entre outros.

Importante

Para cada vaga disponível há exigências de formação acadêmica e é importante que o candidato acesse o Comunicado disponível no site da FAPETEC – www.fapetec.org -> Processos Seletivos -> Processo Seletivo Sebrae/MS – 01/2021 -> Ver detalhes -> Edital e Comunicados – para tomar conhecimento dos requisitos obrigatórios.

Qualquer questionamento ou esclarecimento de dúvidas durante esta seleção deverá ser feita SOMENTE por escrito, enviando mensagem para sebraems@fapetec.org

(Com informações da assessoria)