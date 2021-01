Cuiabá tem 97% de chances de subir para a primeira divisão

Time de Mato Grosso joga hoje com o Paraná na capital curitibana

O Cuiabá joga hoje (19), às 20h30 (de MS), com o Paraná Clube, no Estádio Durival de Britto, pela 36ª rodada do Brasileiro da Série B. Faltam três jogos para o fim do campeonato e o Dourado depende apenas de seus resultados para chegar à elite do futebol.

O time treinado por Allan Aal, que aliás trocou o clube paranista pelo cuiabano durante a competição, tem 58 pontos, a cinco do primeiro fora do G4, o CSA-AL, que empatou com o Avaí-SC sábado (16) e alcançou 53 pontos. A equipe de Maceió também joga nesta terça-feira, às 18h15, em Ribeirão Preto-SP, diante do Botafogo local.

Já o Juventude-RS, outro concorrente direto, venceu o Cruzeiro, chegou a 55 pontos e pulou para o quarto lugar. América e Chapecoense já conquistaram o acesso, na primeira e segunda colocação, respectivamente. Mais três pontos na tabela e um tropeço de um rival devem ser praticamente suficientes para garantir o passaporte à primeira divisão do Campeonato Brasileiro deste ano.

Com isso, o Cuiabá chega a 97,3% de chance de acesso à elite do futebol nacional, segundo os cálculos da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Posteriormente, o Auriverde encara Sampaio Corrêa-MA, na Arena Pantanal, sexta-feira (22), e fecha a competição diante do CRB-AL, no Rei Pelé, dia 30 deste mês.

Preparação

Os atletas do Dourado realizaram uma atividade técnico-tática, na tarde de sábado (16), no CT do Cuiabá, sob o comando do técnico Allan Aal, e voltaram a treinar na manhã de domingo, e o embarque aconteceu ainda no fim de semana.

Se o Cuiabá briga pela parte alta da classificação, o Paraná luta para não ser rebaixado. O time está na 18a posição, com 36 pontos, e vem de derrota para o Sampaio Corrêa, na última rodada.

Segundo o site Olhar Esportivo, artilheiro do Auri-verde na Série B com nove gols, o atacante Elton está suspenso e não joga na terça. Jenison deve ser o substituto automático.

Cuiabá e Paraná Clube já se enfrentaram três vezes na história, com três empates. Foram dois jogos pela Série B de 2019, empate por 1 a 1 na Arena Pantanal e 0 a 0 em Curitiba, além da partida na Arena Pantanal de outubro de 2020, pela atual Série B, terminada em 3 a 3. Veja mais.

(Texto: Luciano Shakihama com Olhar Esportivo)