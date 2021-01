Rio Miranda em Bonito atinge nível de emergência

O volume de chuva ocorrido no último final de semana em Mato Grosso do Sul elevou o nível das águas do Rio Miranda no Distrito de Águas de Miranda em Bonito. O acumulado de chuva registrado nas últimas 24 horas na região foi de 183,8 milímetros, e fez ultrapassar o limite de emergência de 6,5 metros.

Conforme documento enviado pelo Imasul à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, o nível da água estava em 6,53 metros na manhã desta segunda-feira (18).

O Imasul já acionou a Coordenação da Defesa Civil de Mato Grosso do Sul para que sejam tomadas as medidas cabíveis. As leituras dos níveis do Rio Miranda emitidas da Plataforma de Coleta de Dados PCD, MT-738. Clique aqui e veja o alerta de Evento Crítico emitido pelo Imasul.