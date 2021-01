Idoso perde controle e bate caminhão em canteiro central

Um idoso de 67 anos identificado como Valdir Machado Rosa, se acidentou na noite deste sábado (16), por volta das 20h40 no município de Dourados. Valdir perdeu o controle do caminhão que conduzia, um Mercedes Benz, e colidiu na mureta central da pista. Com o impacto da batida, um poste de iluminação foi derrubado.

A vítima buscou o caminhão comprado recentemente, que estava em manutenção, e estaria voltando para casa quando ocorreu a colisão, em circunstâncias apuradas. Com a força da batida, os eixos dianteiros foram parar nos eixos traseiros.

Recentemente, o motorista sofreu um outro acidente e quebrou o braço e não sabe-se se isso tem alguma relação com o ocorrido neste sábado. Ele teve ferimentos na cabeça e boca, mas foi socorrido para o Hospital da Vida sem gravidade.