Homem é golpeado na cabeça em briga de trânsito na Capital

Por volta das 20 horas de ontem (16) um homem, de 40 anos, foi golpeado na cabeça com facão durante discussão após incidente em trânsito. O desentendimento ocorreu na avenida Guaicurus, na região da Vila Aimoré, depois de ter seu veículo atingido na traseira após passar no quebra-molas.

De acordo com boletim de ocorrência, a vítima relatou que o condutor que o atingiu tentou fugir, mas foi fechado por outro motorista. Ao saírem do carro começaram a discutir, o motorista da Belina que, segundo a vítima, estava embriagado, armou-se com podão, tipo de facão para corte da cana, e atingiu o homem na cabeça. O corte foi de cerca de 6 centímetros, com exposição de tendão e osso, conforme relatado pelo Corpo de Bombeiros.

Após ser atingido, conseguiu desarmar o homem e o perseguiu por cerca de três quadras, mas o perdeu de vista. Em seguida, acionou a PM (Polícia Militar). A vítima foi levada consciente para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento).