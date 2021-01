Vasco recebe Coritiba em busca de vitória para se afastar do Z-4

O Vasco recebe o lanterna Coritiba neste sábado (16), no estádio de São Januário a partir das 21h (horário de Brasília), com o objetivo de somar mais três pontos na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro para se afastar de vez da zona do rebaixamento. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Após a primeira vitória sob o comando de Vanderlei Luxemburgo (no clássico contra o Botafogo no último domingo), o Cruzmaltino, que ocupa a 15ª posição com 32 pontos, tenta somar mais três pontos para deixar a zona perigosa para trás de vez. Já o Coritiba tem uma missão mais complicada, quando se pensa em fugir do rebaixamento, pois ocupa a lanterna da classificação com apenas 22 pontos.

Retorno de Benítez

Para a partida deste sábado, o Vasco deve contar com um reforço importante, ao menos no banco, o argentino Martín Benítez, que renovou com a equipe carioca e já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID).

Com isso, o meia, um dos destaques do Cruzmaltino na temporada, fica à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo, que, se decidir repetir a escalação do clássico com o Botafogo, começa o jogo da seguinte forma: Fernando Miguel; Cayo Tenório, Werley, Castan e Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil e Juninho; Pikachu, Talles e Cano.

Melhorar como visitante

Já o Coritiba chega à partida tendo que lidar com um retrospecto muito desfavorável, o Coxa é o pior visitante da atual edição do Brasileiro, com duas vitórias, três empates e nove derrotas atuando fora de seu estádio.

Mas o técnico Gustavo Morínigo não terá vida fácil para mudar esta história, pois o atacante Robson está fora da partida por causa de suspensão por acúmulo de cartões amarelos. A tendência é que Neilton fique com esta vaga.

Outro problema é o argentino Cerutti, que é dúvida por causa de dores musculares. A notícia positiva é o retorno do lateral Jonathan e do meia Mattheus Oliveira.

(Agência Brasil)

Veja Mais:

MS tem sábado de céu encoberto com temperatura máxima de 30°C