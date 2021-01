Comércio de MS tem queda de 0,8 % no movimento

O levantamento mensal realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) revelou que o

comércio do Estado obteve um queda de 0,8% no volume de vendas no varejo. Contudo, a pesquisa indicou ainda que, na comparação com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 6,8%, número que ainda é menor que o de outubro: 15,3% de crescimento.

No país, o volume de vendas no varejo (com ajuste sazonal), em novembro de 2020, caiu -0,1% em comparação com outubro.

Ainda em Mato Grosso do Sul, o IBGE constatou que, no acumulado do ano, o varejo obteve um incremento de 4,3%, quando se comparam os resultados obtidos nos últimos 12 meses, e o cenário reflete uma alta de 3,6%.

Além disso, quando se comparam os resultados registrados nas 27 unidades da Federação, o Estado ocupou o 20º lugar, após obter em novembro queda de 0,8%, resultado abaixo do Índice Nacional (-0,1%).

Os resultados nacionais refletem ainda uma perda na comparação com o resultado obtido no mês de novembro do ano passado, com crescimento sem ajuste sazonal de 3,4%, perante os 8,4% de outubro. Veja mais.

(Texto: Michelly Perez)