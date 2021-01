Butantan conclui entrega de documentação da vacina para Anvisa

O Instituto Butantan entregou na manhã deste sábado (16) à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) todos os documentos que faltavam para o pedido de uso emergencial da CoronaVac no Brasil, segundo o site do órgão federal que faz o acompanhamento do processo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Anvisa.

Ontem, a Fiocruz também zerou as pendências para a solicitação do imunizante produzido pela Oxford/AstraZenica. De acordo com a Anvisa, parte dos documentos ainda está em análise e é possível que surjam novas pendências no decorrer da apreciação do material.

A agência deve decidir no domingo sobre a autorização emergencial de uso pedida pelo Butantan e pela Fiocruz para suas vacinas contra Covid-19. A decisão será tomada em reunião da Diretoria Colegiada do órgão.

Na última quinta-feira, a Anvisa mandou um ofício cobrando a Fiocruz e o Butantan sobre o repasse de dados. Na ocasião, a agência informou que a não disponibilização de todas as informações poderia interferir no prazo para análise da pesquisa pela agência. Por ora, a data está mantida.

Segundo o portal de acompanhamento do processo, na manhã deste sábado, 49,45% dos dados enviados pela Fiocruz já tiveram analise concluída, enquanto 50,55% estão sob verificação. No caso do Butantan, estão ainda sendo analisados pela Anvisa 55,14% dos documentos, outros 44,86% foram concluídos.

(Com informações: Uol Notícias)