Artistas fazem campanha por oxigênio para Manaus

Whindersson Nunes iniciou uma campanha na internet para ajudar os pacientes sem oxigênio nos hospitais de Manaus. O sistema de saúde amazonense entrou em colapso nesta semana após as internações por covid-19 no estado baterem recorde.

Em seu perfil do Twitter, o humorista deu os nomes dos artistas que o ajudaram a dar start na iniciativa. Tatá Werneck, a sertaneja Simone, Tierry, do hit “Rita” e atual namorado de Gabi Martins, e Tirullipa prometeram a compra de 10 cilindros cada, com 50 litros.

Após inciativa de Whindersson Nunes, jogadores de futebol, como Diego Ribas e Richarlisson, e outros grandes famosos começaram a fazer parte da corrente do bem. “Falei com você na mensagem direta”, avisou Marília Mendonça, que doou 20 cilindros. “Eu também”, avisou a ex-jurada do “MasterChef” Paola Carosella. A dupla Jorge & Mateus,Wesley Safadão e o escritor Paulo Coelho também se mobilizaram.

“Meu Deus, que bênção! Compartilha esse fornecedor, pelo amor… Também tentei comprar, mas os fornecedores locais não tem como atender a demanda e os de fora. Iria demorar 1 ou 2 semanas pra entregar os cilindros e não temos esse tempo’, lamentou Vivian Amorim.