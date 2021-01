Seletiva para Coral Reviva + começa em fevereiro

Aqueles que gostam de cantar devem ficar atentos, pois começa em fevereiro a seletiva para o Coral Reviva +. A seleção, realizada por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), acontece no Centro de Música da Banda Municipal.

Coordenado pela Maestrina Luzmena Suárez de Ferraz e o Maestro Antonio Marcos Ramires Bezerra, o coral será voltado para servidores municipais que já praticam o canto.

“Cantar em grupo ajuda muito no convívio social e a superar a timidez. No canto coral, para a música acontecer, cada um tem que fazer o seu papel. Só com o trabalho somado de cada um é a que a música realmente vai existir!” Enfatiza a Maestrina e coordenadora do projeto Luzmena Suárez de Ferraz.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas através do telefone (67) 99244-1240 e também pelo link.

As seletivas estão previstas para ocorrer nos dias 03,10, 18 e 24.

