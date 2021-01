Prof. João Rocha destaca inovação da casa e proximidade da população durante presidência da Câmara

João Rocha chegou ao fim de seu mandato como presidente da Câmara Municipal com mais de 300 projetos aprovados

Em entrevista ao Jornal O Estado Online, o ex-presidente da Câmara Municipal de Campo Grande e atual vereador, prof. João Rocha, destacou a inovação tecnológica da casa e proximidade com a população como um dos pontos principais durante o tempo em que esteve na liderança.

Junto aos parlamentares, Rocha traçou estratégias para atuar perto da comunidade, cujo principal atalho foi a tecnologia. “Tivemos avanços significativos com o site ‘Transparência’, onde é possível encontrar tudo sobre a atuação dos integrantes da casa, além de aplicativos para que a sociedade pudesse interagir diretamente conosco. Essa experiência com a população, que confiou duramente em nosso trabalho foi muito gratificante. Com certeza foi um período extremamente positivo” pontua.

Tempo de unidade

João Rocha chegou ao fim de seu mandato como presidente da Câmara Municipal com mais de 300 projetos aprovados em 83 sessões realizadas. Segundo ele, tudo isso foi possível graças a unidade do grupo.

“Esta é uma casa grande, não no aspecto físico, mas pela qualidade dos vereadores que compuseram a legislatura até o fim dessa jornada no dia 31 de dezembro, e isso me deixa muito feliz. Tudo que conseguimos fazer, avançar, fizemos porque respeitamos o coletivo. Trabalhamos em unidade. Pensamentos diferentes, entendimentos diferentes, ideologias diferentes, mas respeito ao mandato”, completou.