Palmeiras decide Copa do Brasil no Allianz Parque

Nesta quinta-feira, a CBF realizou o sorteio de mando de campo da final da Copa do Brasil. A primeira partida entre Grêmio e Palmeiras será disputada em Porto Alegre e a grande decisão fica para o Allianz Parque, em São Paulo.

A cerimônia foi realizada com a presença dos dois presidentes, Maurício Galiotte e Romildo Bolzan, além dos treinadores Abel Ferreira e Renato Gaúcho. Quem sorteou os mandos de campo foi o ídolo das duas equipes, Paulo Nunes.

Para chegar à final, o Verdão superou Bragantino, Ceará e América-MG, enquanto o Tricolor Gaúcho passou por Juventude, Cuiabá e São Paulo. As datas da final ainda serão definidas. A princípio, os jogos acontecem nos dias 11 e 17 de fevereiro. Entretanto, se o Palmeiras vencer a Libertadores, as partidas ocorrem nos dias 28 de fevereiro e 7 de março, por conta da disputa do Mundial de Clubes.