Homem não aceita término e é preso após ameaçar ex

A Polícia Civil prendeu um homem de 53 anos que ameaçou a ex de morte com uma arma. A vítima relatou que o suspeito não aceitou o fim do relacionamento. O caso ocorreu na última terça-feira (12), em Miranda.

Conforme informações da PCMS, o homem foi encaminhado à Polícia Militar do município, porém nada de ilícito foi encontrado com ele. Durante entrevista com os investigadores, o suspeito revelou que escondeu o revólver na casa de uma amiga.

Após diligências no endereço indicado, a polícia encontrou a arma e cinco munições intactas dentro de uma mochila. Na ação, a dona da residência também foi presa.

O homem foi preso por ameaça e porte ilegal de arma.

