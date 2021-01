Funtrab oferta vagas em Ciências Contábeis, Administração, Engenharia Civil e Farmácia

Para quem tem curso superior completo em Ciências Contábeis, Administração, Engenharia Civil e Farmácia e está em busca de recolocação no mercado de trabalho, a Funtrab destaca as oportunidades para atuar na área.

Analista contábil (1 vaga) – É necessário ter curso superior completo em Ciências Contábeis e no mínimo seis meses de experiência comprovada em Carteira. A vaga é para assistente de analista contábil. Ter experiência comprovada em escrituração contábil, conciliação, análise de balanços, apuração de tributos federais e obrigações acessórias e registro no CRC/MS e ter disponibilidade de horário imediata. O salário é de R$ 2.800,00 (pode aumentar após período de experiência) mais vale-transporte, tíquete–alimentação e outros.

Analista fiscal – economista (1 vaga) – Para a vaga, é preciso ter curso superior completo em Ciências Contábeis e no mínimo, seis meses de experiência comprovada em Carteira. A vaga é para assistente de analista fiscal. Ter experiência comprovada em escrituração fiscal, legislação na área do ICMS e ISS, ter registro no CRC/MS. Ter disponibilidade de horário imediata. O salário é de R$ 2.500,00 (pode aumentar após período de experiência) mais vale-transporte, tíquete–alimentação e outros.

Auxiliar administrativo (1 vaga) – Neste setor, é precios ter curso superior completo em Administração e no mínimo seis meses de experiência comprovada em Carteira. A vaga é para ser auxiliar administrativo de uma clínica odontológica. Salário é de R$ 2 mil mais vale-transporte.

Engenheiro civil (1 vaga) – Necessidade de ter curso superior completo em Engenharia Civil e no mínimo seis meses de experiência comprovada em Carteira para trabalhar em obra de saneamento básico, infraestrutura, rede de esgoto, implantação e execução de esgoto sanitário. Ter disponibilidade para viagens dentro do Estado. O salário é de R$ 5.988,00 mais assistência médica.

Farmacêutico (1 vaga) – Basta ter o curso superior completo em Farmácia e no mínimo, seis meses de experiência comprovada em carteira para trabalhar em farmácia e ser o responsável técnico e dispensação de medicamentos. Salário é de R$ 3.120,00 com direito ao vale-transporte, alimentação no local e outros.

Como proceder

Para evitar filas e aglomerações a Funtrab disponibilizou o aplicativo para agendamento de atendimento. Baixe no celular o aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores”.

Posteriormente, os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas.