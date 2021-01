Empresário suspeito de violência doméstica é preso em Dourados

Empresário de 49 anos foi preso pela Polícia Civil em flagrante acusado de violência doméstica contra sua esposa, em Dourados.

Conforme informações da PCMS, a vítima compareceu a Delegacia de Atendimento à Mulher e relatou que se separou do marido. Ela afirmou que foi até a empresa do ex-esposo para entregar roupas, sendo que neste momento o suspeito a agarrou pelo pescoço e a arrastou para fora do escritório.

Após o ocorrido, as autoridades foram até o endereço onde o homem trabalha e efetuaram a prisão.

