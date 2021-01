Casa da Mulher Brasileira se prepara para realizar exame de corpo de delito

O exame de corpo de delito realizado apenas no IMOL, será feito na Casa da Mulher Brasileira, otimizando o serviço. Com este atendimento a Casa da Mulher Brasileira melhora o socorro as vítimas que sofrem violência.

“Temos uma Central de Transporte na Casa, que tem prestado apoio à vítima para se deslocar ao IMOL em determinadas situações. Porém, concluímos que se esse atendimento for prestado na CMB, a vítima terá acesso a realização do exame de forma mais rápida e efetiva, já que ele é fundamental para o inquérito policial e a instrução processual”, explicou a superintendente da Casa da Mulher Brasileira, Tai Loschi.

A expectativa é de que os exames já sejam realizados neste ano, em parceria com o Governo do Estado. O ano de 2020 registrou um aumento expressivo nos casos de feminicídio em Campo Grande. Segundo dados do Ministério Público do Estado, em 2019 foram registrados quatro casos. Em 2020, este número mais que dobrou: já são 10 até o momento.

“Nesse ano foi assustadora a quantidade de feminicídios não só na nossa cidade, mas no mundo todo. Sabemos que a pandemia potencializou os crimes contra as mulheres, porém, ainda não sabemos como. Por isso, fazemos um alerta às mulheres para buscarem ajuda antes que seja tarde demais. Aqui em Campo Grande a Casa da Mulher Brasileira oferece diversos serviços essenciais às mulheres vítimas de violência”, reforçou a superintendente.