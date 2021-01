Águas Guariroba realiza obras de substituição de reservatórios metálicos em bairros de Campo Grande

A Águas Guariroba finalizou nesta semana a troca do reservatório de água localizado no bairro Aero Rancho II. A troca faz parte da substituição de 16 reservatórios metálicos localizados nos bairros de Campo Grande. A ação, iniciada em agosto do ano passado, tem como objetivo a troca completa de todos os reservatórios responsáveis por auxiliar as ações de abastecimento

de água nas regiões da cidade.

As equipes de engenharia coordenam a substituição das estruturas, que passaram por uma vistoria técnica para dar início a troca. O objetivo é garantir a segurança operacional na reservação de água e das ações de abastecimento de água nas regiões de cada reservatório. Os reservatórios variam de capacidade, possuindo de 30 mil litros até 500 mil litros para reserva de água dependendo de cada bairro.

A troca dos reservatórios ocorrerá nos seguintes bairros: Condomínio Jardim do Lago, Recanto dos Pássaros, Chácara das Mansões, Jardim Centro Oeste, Aero Rancho, Chácara dos Poderes, Colibri, Jardim Columbia, Otavio Pécora, Rochedinho, Carandá II, Jardim Anache, Talismã e na Estação de Tratamento de Esgoto Imbirussu.

Outros dois reservatórios já foram concluídos, sendo eles no Recanto dos Pássaros (50 mil litros) e na ETE Imbirussu (130 mil litros). “A troca dos reservatórios metálicos nos bairros de Campo Grande é um importante investimento da Águas Guariroba direcionado para a melhoria nos serviços de fornecimento de água. Dessa forma, intensificamos as ações abastecimento nas regiões e a segurança operacional de cada estrutura”, destaca o coordenador de engenharia da Águas Guariroba, Murilo Siqueira.

Além da troca dos reservatórios, a Águas Guariroba vem realizando diversas obras voltadas para a produção de água e também abastecimento. Entre as principais ações estão: Reforma total dos filtros da ETA Guariroba, substituindo por materiais mais modernos com melhor performance de filtração e mais qualidade, modernização das captações superficiais, e reforma das margens esquerda e direita do vertedouro da Barragem Guariroba.