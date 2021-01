Simone Tebet fecha aliança com PSDB, Podemos e Cidadania no Senado

A candidata a presidente do Senado Simone Tebet (MDB-MS) conseguiu nesta quarta-feira (13) o apoio do Cidadania, que tem três senadores. O senador José Serra (PSDB-SP) também já manifestou apoio a Simone nesta tarde.

A senadora do MDB passou a manhã em reunião com a bancada do Podemos. A confirmação dos apoios acontece um dia depois de sua candidatura ser anunciada pelo MDB.

Mesmo com a atual desvantagem no tamanho dos blocos, aliados de Simone no Podemos creem que ela é competitiva na disputa. “Davi Alcolumbre é bom de saída e ruim de chegada! Estava na frente na disputa pela prefeitura de Macapá e perdeu a eleição. Estava ganhando no STF por 5×0 e perdeu por 6×5”, disse um senador do partido.

As legendas formam juntas um bloco de 34 senadores. O principal concorrente da emedebista é Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que já tem um bloco com 38 senadores. Pacheco é apoiado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e endossado pelo presidente Jair Bolsonaro.

(Com informações: Congresso em Foco)