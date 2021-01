Professora sofre acidente de motocicleta e morre na MS-258

A Professora Vilma Pereira da Silva, 53, perdeu a vida na terça-feira (12), ao colidir de moto numa grade que estava acoplada em um trator. O acidente ocorreu na MS-258, próximo a BR 060, cerca de 15 KM do trevo que liga Sidrolândia a Campo Grande.

Segundo Sidrolândia News, uma pessoa testemunhou que o acidente foi em frente ao Rafael, Bar do Baixinho) e que ela havia colidido numa grade de trator e já estava em óbito.

Corpo de Bombeiros e Policia Militar foram até o local e logo foi informado em primeiro momento que o trator atravessou a pista vindo a colidir com a vítima e provocando a fatalidade.

A perícia técnica irá divulgar as verdadeiras causas do acidente, segundo informações, o motorista do trator aguardou o atendimento pela equipe do corpo de bombeiros, mas teve que sair do local com a chegada dos parentes da vítima, que estavam muito nervosos e temia pela sua integridade física.