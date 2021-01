Funtrab oferta 50 vagas exclusivas para pessoas com deficiência na quinta-feira

A Fundação do Trabalho (Funtrab) oferta, na quinta-feira (14), 50 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) e sem experiência. Os salários dos empregados com carteira assinada variam entre R$1.100 a 2 mil.

Além das oportunidades de emprego também estão sendo ofertadas duas vagas de estágio para auxiliar contábil e psicólogo do trabalho. A bolsa auxílio das ocupações, são, respectivamente, R$ 600 e R$ 800.

Confira as ocupações e número de vagas:

Agente de pátio (1 vaga)

Ajudante de classificador de madeira (2 vagas)

Ajudante de serralheiro (2 vagas)

Auxiliar contábil (1 vaga) (estágio)

Auxiliar de armazenamento (3 vagas)

Auxiliar de cozinha (1 vaga)

Auxiliar de depósito (8 vagas)

Auxiliar de limpeza (2 vagas) (exclusivas para PcD)

Auxiliar de mecânico de autos (2 vagas)

Classificador de couros (2 vagas)

Eletromecânico de manutenção de elevadores (1 vaga)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1 vaga)

Mecânico de motor a diesel (1 vaga)

Operador de caixa (3 vagas)

Operador de caixa (exclusiva para PcD) (1 vaga)

Promotor de vendas (10 vagas)

Psicólogo do trabalho (estágio) (1 vaga)

Técnico de enfermagem (4 vagas)

Vendedor pracista (3 vagas)

Documentos necessários

Os interessados devem comparecer na Funtrab, localizada na Rua 13 de maio, 2773, de segunda à sexta para concorrer às vagas. O horário de atendimento é das 7h30 às 13h30.

A partir de 13h30 até às 17h30 o atendimento é direcionado ao Seguro-Desemprego.

