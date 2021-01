Fumacê percorre 18 bairros da Capital nesta quarta-feira

O serviço de borrifação Ultra Baixo Volume (UBV), o “fumacê”, percorre 18 bairros de Campo Grande nesta quarta-feira (13). As equipes passarão nas seguintes regiões: Aero Rancho, Caiçara, Carlota, Centro Oeste, Chácara Cachoeira, Cruzeiro, Lageado, Los Angeles, Mata do Segredo, Monte Castelo, Moreninhas, Nasser, Nova Lima, Novos Estados, Taquarussu, Tiradentes, Universitário, Vilas Boas.

Os veículos da Coordenadoria de Controle e de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) irão circular pelas ruas dos bairros entre às 16h e 22h. Em caso de chuva ou ventos fortes o serviço poderá ser cancelado.

Recomendações:

Para eficiência do serviço é recomendado que a população deixe as portas e janelas das residências abertas. Dessa forma, as gotículas do inseticida chegarão ao interior das casa.

