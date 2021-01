Dólar fecha em leve queda e volatilidade dispara

O dólar fechou em leve queda ante o real nesta quarta-feira (13), ao fim de uma sessão marcada por intenso vaivém nos preços, com a moeda brasileira terminando o dia entre os poucos destaques positivos nos mercados globais de câmbio.

O dólar spot caiu 0,16%, a 5,3122 reais na venda. Ao longo de uma jornada de sobe e desce, a cotação variou entre ganho de 0,65%, a 5,3556 reais, e queda de 0,92%, a 5,2716 reais.

A instabilidade do câmbio ocorreu em dia de fluxos pontuais, sem drivers com força suficiente para dar uma direção mais clara ao mercado. De forma geral, estiveram no radar notícias positivas do setor de serviços em novembro, perspectiva de início de vacinação, corrida para eleição nas duas casas legislativas brasileiras, apostas sobre os rumos da política monetária e o noticiário político nos Estados Unidos.

Bolsa de Valores

O principal índice da bolsa paulista fechou no vermelho hoje, dia de vencimento de contratos de Ibovespa futuro e com investidores preferindo embolsar ganhos, diante de riscos ligados ao cenário fiscal brasileiro.

Segundo dados preliminares, o Ibovespa teve baixa de 1,44%, aos 122.213,97 pontos, pressionado principalmente pela queda de ações de maior liquidez, como Petrobras, Vale e do setor financeiro. O giro financeiro, inflado pelo exercício de derivativos, somava 31,5 bilhões de reais. Veja mais.

(Com informações: Reuters com Estadão Conteúdo)