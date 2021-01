Choque prende duas jovens com 30kg de drogas no Terminal Rodoviário

O Batalhão de Choque da Polícia Militar prendeu duas jovens de 19 e 23 anos no Terminal Rodoviário de Campo Grande com 30kg de skunk, droga conhecida como “supermaconha”. As suspeitas estavam na fila de embarque de um ônibus com destino a Goiânia (GO) quando foram abordadas. O caso ocorreu na noite de ontem (12).

Com o apoio de cães farejadores, os policiais localizaram 54 pacotes de skunk na mala da jovem de 19 anos. Já na bagagem da mulher de 23 anos, 65 embalagens do mesmo entorpecente foram achadas.

As suspeitas, que vieram de Rondonópolis (MT), confessaram que estavam viajando juntas e que chegaram na cidade pedindo carona para os caminhoneiros. Elas relataram que pegaram a droga no bairro Vila Palmira e receberiam individualmente o valor de R$ 2.500,00 para transportá-las até Goiânia.

Conforme informações da polícia, o local aparentava ser um entreposto para distribuição de drogas. Durante busca no interior do imóvel, foram achadas três malas contendo diversos tabletes de maconha, haxixe e skunk. Os entorpecentes totalizaram 66 kg.

As jovens foram conduzidas para a delegacia.

