Boris Johnson se preocupa com variante brasileira da covid-19

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse nesta quarta-feira (13) em entrevista ao canal de televisão Sky News, estar “preocupado” com a variante brasileira da covid-19. A nova mutação do coronavírus foi encontrada em amostras de quatro brasileiros que desembarcaram em Tóquio, no Japão, no início de 2021. A informação foi confirmada pela Fiocruz.

Johnson disse ainda que “ainda tem muita dúvida” sobre a nova linhagem, e que o Reino Unido “já está tomando providências” para proteger o país.

No último dia 24, em decreto publicado no Diário Oficial, o Brasil fechou a fronteira aérea com o Reino Unido justamente por conta de uma nova cepa do vírus.

Os países do Reino Unido iniciaram seu terceiro lockdown para conter a covid-19 no início deste ano. O desrespeito às novas determinações será punido com multas que podem chegar a 10 mil libras – no casos de reuniões com mais de 30 pessoas – o equivalente a cerca de R$ 72 mil.

