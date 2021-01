Aulas de revisão para o Enem 2020 serão exibidas a partir desta quinta

A TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), vai transmitir quatro aulões preparatórios

A partir desta quinta-feira (14) serão exibidos, ao vivo, quatro aulões preparatórios para o Exame Nacional do ensino Médio (Enem) 2020, através da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). As aulas serão transmitidas na TV Brasil nas quintas-feiras, dias 14 e 21, e nos sábados, 16 e 23 de janeiro, sempre das 14h às 18h. Outra alternativa para o estudante é acompanhar pelo canal no YouTube da emissora.

Para facilitar o acesso aos conteúdos, a transmissão terá um QR Code direcionando para o repositório on-line de materiais relativos às aulas, que poderão ser baixados pelos estudantes.

O anúncio dos aulões preparatórios foi feito nessa terça-feira (12), durante uma audiência com participação do ministro Fábio Faria (Comunicações), Milton Ribeiro (Educação) e representantes do GDF e da EBC.

A iniciativa faz parte da Maratona Enem, projeto da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) que disponibiliza conteúdos e vídeos na internet apresentados pelos próprios professores da rede pública de ensino.

Vale lembrar que a Justiça Federal negou ontem (12) o pedido de adiamento do Enem 2020, feito pela Defensoria Pública da União (DPU), que havia solicitado nova data para o exame em razão dos riscos de contágio em meio a pandemia de covid-19.

E-book Enem Check

Para auxiliar em todas as disciplinas cobradas no exame mais esperado pelos estudantes, o Enem, o e-book Enem Check traz um cronograma gratuito de estudos para todas as áreas do conhecimento abordadas nas provas.

Dentre o conteúdo abordado, o material indica filmes, séries e livros que contribuem para complementar os conhecimentos de forma mais espontânea. O e-book também ajuda a descobrir quais são os assuntos mais cobrados no Enem em todas as disciplinas.

Enem 2020

Ao todo, cerca de 5,8 milhões de estudantes estão inscritos no exame, segundo dados do Ministério da Educação (MEC). O Enem 2020, que foi adiado para este ano por causa da pandemia do novo coronavírus, terá uma versão impressa a ser realizada nos dias 17 e 24 de janeiro, e uma digital, realizada de forma piloto para 96 mil candidatos nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Quem for diagnosticado com Covid-19 ou apresentar sintomas dessa ou de outras doenças infectocontagiosas até a data do exame não deverá comparecer ao local de prova e precisará entrar em contato com o Inep pela Página do Participante, ou pelo telefone 0800-616161, para pedir reaplicação do exame.

(Agência Educa Mais Brasil)