PRF apreende 346 kg de maconha em Nova Andradina

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta terça-feira (12), em Nova Andradina 346 kg de maconha, uma pistola e munições. A abordagem ocorreu durante fiscalização na BR-376 quando os policiais deram ordem de parada para um Ford/Ka, com placas de Jacarei (SP).

No porta-malas do veículo, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha, uma maleta com 13 munições, dois carregadores vazios, além de um revólver calibre .40 no banco do passageiro e uma embalagem com 390 gramas de pasta-base de cocaína.

O condutor confessou que se deslocou até Ponta Porã onde entregou o veículo para outro homem e recebeu dele os ilícitos. O suspeito relatou que transportava a droga até o interior de São Paulo pelo valor de R$ 20 mil.

O preso, o carro e os demais itens apreendidos foram encaminhados para a Polícia Civil em Nova Andradina (MS).

