Hospital Cassems lança serviço de transplante de medula óssea

A unidade, que já realiza transplante cardíaco, estrutura o credenciamento do novo serviço com previsão de funcionamento em, aproximadamente, de 60 dias

O Hospital Cassems de Campo Grande lança nessa quarta-feira, às 11h, o projeto de transplante de medula óssea, que será o único de Mato Grosso do Sul. O hospital, que já realiza transplante cardíaco, já estrutura o credenciamento da nova modalidade de transplante, o que inclui o funcionamento de um banco de sangue na unidade, que suprirá a necessidade de componentes sanguíneos de toda a rede Cassems. A previsão de funcionamento do serviço é de cerca de dois meses.

Além do banco de sangue, a unidade já se prepara para adequar o laboratório de análises clínicas e outras alas para a complexidade do novo serviço. A equipe médica do hospital, que debate ampliação do serviço de transplante há meses, já trabalha também na estruturação da equipe.

Para o diretor clínico do hospital Cassems, Marcos Bonilha, a ampliação do serviço de transplante, agora com a modalidade de medula óssea, coloca o plano de saúde mais uma vez na vanguarda. “Esse serviço não é oferecido no nosso estado e o início do projeto no nosso hospital representa um avanço importantíssimo para os pacientes que hoje precisam se deslocar até outros estados para a realização. Isso significa mais conforto e mais qualidade no atendimento a quem precisa”, destaca o diretor.

De acordo com Soraia Teixeira, médica hematologista e especialista em transplante de medula óssea, quando credenciada, a Cassems iniciará a realização de procedimentos de transplante de medula óssea com o procedimento “autólogo”. “Nesta modalidade, as células-tronco saudáveis do próprio paciente são removidas antes do tratamento e, então, administradas novamente no seu organismo, após o tratamento. Com esse serviço, a Cassems irá se empenhar em levar atendimento de qualidade”.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, explica que o novo projeto representa uma importante contribuição da Cassems para a estrutura de saúde de Mato Grosso do Sul. “Diante de tantos desafios na saúde, buscamos sempre avançar. O nosso hospital reafirma, com esse serviço, sua vocação como referência no atendimento hospitalar de alta complexidade”, diz.